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На Львівщині сопілкарі встановили рекорд із масового виконання колядки

Наталя Дуляба

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У неділю, 16 січня, у селі Стрілки, що неподалік Старого Самбора, 406 місцевих мешканців одночасно зіграли на сопілці колядку «Нова радість стала» і таким чином встановили рекорд України. Про це повідомляє Львівський портал.

У центрі села зібрались 406 місцевих мешканців, аби зіграти на сопілці колядку «Нова радість стала». Таким чином вони встановили рекорд України із наймасовішого виконання коляди на сопілках.

Люди вишикувались у формі восьмикутної зірки, зіграли на сопілках відому українську колядку, після цього заспівали її, а потім – ще раз зіграли. За встановленням рекорду можна було стежити онлайн.

«Ті емоції, які сьогодні тут зашкалювали, той дух, ту енергетику і Божу благодать зафіксувати і прописати будь-якою цифрою є неможливо. Наші українські традиції будуть жити вічно. І мені дуже приємно зараз вручати цю грамоту, яка засвідчує рекорд – 406 людей одночасно виконували на сопілці коляду», – сказав представник Книги рекордів України.

Як пише РІСУ, наймолодшою учасницею встановлення рекорду була учениця 2 класу, а найстаршому днями виповнилося 75 років.

Водночас вчитель Стрілківської школи пан Ярослав розповів, що тут у кожному класі на сопілках грають від 50 до 80% учнів. Школа музичного мистецтва у селі діє понад 20 років. А сам рекорд присвятили пам’яті місцевого вчителя сопілкарства, який нещодавно помер.

Додамо, що 7 років тому у Стрілках місцеві встановили перший рекорд – виконали Гімн України на 237 сопілках.

Як писав Львівський портал, нещодавно рекорд України встановили на Івано-Франківщині. Тут майже 4500 людей одночасно заспівали колядку «Нова радість стала».

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Фото – РІСУ, відео – Живе телебачення

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