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На Львівщині перекинулась і вщент згоріла «Таврія»

Наталя Дуляба

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На трасі Львів – Радехів – Луцьк у кюветі згорів автомобіль. При цьому сам водій утік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у суботу, 15 січня, поблизу села Велике Колодно, що недалеко від Кам’янки-Бузької. Тут на трасі водій автомобіля ЗАЗ-1102 не впорався з керуванням та злетів у кювет, де машина загорілась.

Рятувальників викликали очевидці. Коли вони приїхали на місце, автівку повністю охопив вогонь, а її водія чи пасажирів вже не було.

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Загасити полум’я вдалося вже через пів години, об 11:47 год. Пожежа повністю знищила автівку.

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