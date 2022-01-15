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Мешканець Стрийщини загинув під час пожежі у літній кухні

Наталя Дуляба

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60-річний мешканець Стрийського району загинув під час пожежі у літній кухні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у п’ятницю ввечері, 14 січня, у селі Дроговиж, що відразу біля Миколаєва. Тут орієнтовно о 22:00 год. на одному з приватних подвір’їв зайнялась літня кухня.

Внаслідок пожежі загинув 60-річний власник.

Рятувальників на місце події не викликали. Що саме стало причиною загорання і загибелі чоловіка, наразі не відомо. Ці та інші деталі події встановлюються.

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