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У Самборі взяли під варту 39-річного наркоторговця

Аліса Белей

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У Самборі суд взяли під варту 39-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що впродовж липня-грудня 2021 року підозрюваний організував у Самборі незаконний збут наркотиків, які в нього вилучили правоохоронці у ході слідства.

Окрім цього, під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного було знайдено та вилучено шприц із невідомою речовиною та пристрої для куріння наркотиків.

Так, 39-річному мешканцю Самбора повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ) та взяли під варту.

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Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводять слідчі Самбірського районного відділу поліції.

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