У Львові водій раптово помер за кермом: автомобіль винесло на тротуар

Зранку 14 січня на вулиці Любінській у Львові за кермом авто раптово помер 50-річний водій. Автомобіль винесло на зустрічну смугу та тротуар. Постраждалих немає. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 14 січня близько 07:40 год. на вулиці Любінській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Kia Soul, 50-річний львів’янин раптово помер під час руху. Некерований транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та тротуар і зупинився. Постраждалих внаслідок події немає.

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На місці ДТП працюють слідчі. Тіло водія скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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