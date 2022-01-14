ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові водій раптово помер за кермом: автомобіль винесло на тротуар

Ольга Денисяка

|

Зранку 14 січня на вулиці Любінській у Львові за кермом авто раптово помер 50-річний водій. Автомобіль винесло на зустрічну смугу та тротуар. Постраждалих немає. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 14 січня близько 07:40 год. на вулиці Любінській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Kia Soul, 50-річний львів’янин раптово помер під час руху. Некерований транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та тротуар і зупинився. Постраждалих внаслідок події немає.

Реклама партнерів

На місці ДТП працюють слідчі. Тіло водія скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів