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Львівська скрипалька стала заслуженою артисткою України

Анастасія Диняк

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14 січня солістка Львівської філармонії Соломія Івахів отримала звання «Заслуженої артистки України». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Нагороду Соломії Івахів присвоїли за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність.

«Моє покликання не тільки, щоб американці чули українську музику, але й щоб виконували її. Мені приємно чути виконання українських творів за кордоном і я впевнена, що ця тенденція буде лише зростати», – розповіла Соломія Івахів.

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Соломія Івахів – скрипалька зі Львова, яка відома як солістка і виконавиця камерної музики. Також вона є професоркою скрипки й альта в університеті Коннектикуту і консерваторії Лонджі Бард коледжу, артистична директорка Музичної серії МАТІ Українського інституту Америки. Її виступи транслюють не лише на українському радіо та телебаченні, а й в Америці, Китаї та Японії. Зазначимо, що репертуар Соломії Івахів включає в себе твори, написані спеціально для неї. Один з них – скрипковий концерт американського композитора Ілая Маршалла.

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