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Львів’янин у власному домі влаштував наркопритон

Наталя Дуляба

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У Львові затримали 49-річного чоловіка, який продавав наркотики і влаштував у своїй квартирі притон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці викрили у Львові наркопритон. Встановлено, що 49-річний львів’янин надавав своє житло наркозалежним, аби вони там вживали заборонені речовини. Крім того, чоловік займався розповсюдженням наркотиків.

Під час обшуків поліцейські вилучили нарковмісні таблетки, зокрема, медичний метадон, згортки з марихуаною, пристрої для вживання наркотичних та психотропних засобів, гроші, отримані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.

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Крім того, у квартирі виявили громадянина, який перебував у розшуку за скоєння крадіжки на території Одеської області. Найближчим часом його передадуть одеським правоохоронцям.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження відразу за трьома статтями ККУ. Максимальне покарання, яке чекає на львів’янина, – до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

Наразі триває слідство.

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