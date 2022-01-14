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Львів’ян запрошують на концерт-історію Гаррі Поттера

Омелян Шевчук

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У вівторок, 8 лютого, у Львівській національній філармонії відбудеться легендарний концерт-історія Гаррі Поттера від LUMOS Orchestra та камерного хору «Євшан». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Lutsyshyn Promo і Promotions.

«Симфонічний оркестр та хор зачарують вас епічністю та красою музики з усієї кіносаги про хлопчика зі світу магії. Програма обрамлена цілісною історією та ексклюзивним відеорядом, що дозволять зануритись у магічний всесвіт Джоан Роулінг так як ніколи раніше. Окрім того, усі охочі матимуть змогу позмагатися за Кубок Гоґвортсу і в цій боротьбі кожен слухач зможе вплинути на перемогу!

Тож якщо ви такі ж палкі прихильники «Гаррі Поттера» як і наш оркестр; якщо імена Джона Вільямса, Патріка Дойла, Ніколаса Гупера та Александра Деспла змушують ваше серце тремтіти у передчутті прекрасної музики; якщо ви завжди мріяли відвідати крутий захід, присвячений магічному світу і створений тими, хто сам цим світом захоплюється – вам неодмінно до нас!», – запрошують організатори.

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Диригент концерту – Роман Кресленко. Художній керівник – Діана Коваль.

Через високий попит концертів буде два – о 16:00 та о 19:00.

На концерт о 19:00 залишились лічені квитки тут (lviv.karabas.1 ), а на подію о 16:00 залишилась половина місць тут (karabas.com).

Як відомо, симфонічний оркестр LUMOS Orchestra – справжні чарівники та майстри фентезі і фантастики. У 2020 році оркестр відсвяткував своє 10-річчя, і за свій творчий шлях має значні здобутки: великі тематичні концерти «Володар Перснів», «Гаррі Поттер», «Зоряні Війни», «Доктор Хто», та за мотивами мультфільмів студії Disney й відеоігор; близько 700 різноманітних саундтреків у репертуарі, сценічні та творчі кліпи і записи. Оркестр з радістю бере участь у тематичних фестивалях (Comic Con Ukraine, ґеймерські, тощо) та співпрацює з різноманітними творчими колективами та артистами. Також LUMOS Orchestra гастролюють за кордоном та мали нагоду виступати перед видатними акторами та розробниками ігор. Музиканти оркестру – фанати своєї справи та справжні ґіки, отож розуміються не лише на музиці власних концертів, але й на її змістовному наповненні та першоджерелах. Кожен проект колективу завжди більше, ніж просто концерт. LUMOS Orchestra створює сюжетні видовища, поєднані тематичними історіями; інтерактивні івенти для слухачів, що завжди збирають повні зали шанувальників та залишають по собі неймовірні емоції та враження.

Галицький камерний хор «Євшан» – молодіжний хор, який має цікаву творчу біографію. Колектив гастролював у США, Канаді та багатьох країнах Європи, брав участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, першими втілював у життя твори багатьох українських та закордонних композиторів.

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