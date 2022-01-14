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Львів’ян кличуть на прем’єри нової органної музики

Аліса Белей

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У січні Львівський органний зал готує до прем’єри твори сучасних українських композиторів, що вперше прозвучать у виконанні львівських органісток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Вдало доповнить репертуар музика незмінних класиків – Баха та Вівальді. І хоч новорічно-різдвяний період добігає кінця, але поціновувачі ще зможуть почути святкові колядки у виконанні Галицького академічного хору.

27 та 29 січня о 19:00 Львівський органний зал презентує проєкт «Нова музика», в рамках якого відбудеться прем’єри творів сучасних українських композиторів: Олександра Щетинського, Сергія Вілки, Марії Олійник та Анастасії Сисенко у виконанні львівських органісток Світлани Позднишевої та Надії Величко.

Кожен з композиторів написав по одному твору для органа соло спеціально на замовлення органного залу. Придбавши 1 квиток, можна використати його двічі – на обох концертах.

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Світлана Позднишева 15 січня виконає «Код Баха». Олена Мацелюх гратиме «Музику Баха» 22 та 23 січня, а «Французьку органну музику» – 23 січня. А концерт Надії Величко «Музика Вівальді» відбудеться 16 січня. У дуеті органа зі скрипкою 21 та 28 січня зазвучать «Пори року» Вівальді (скрипаль – Адріан Боднар).

20 січня почуємо твори «Великого Баха» від київської органістки – Народної артистки України Ірини Калиновської. Солістка Національного будинку органної та камерної музики України подарує вечір музики Йоганна Себастьяна Баха.

Для поціновувачів класики приємним подарунком стане вечір різдвяної музики 17 січня – концерт Галицького академічного камерного хору. Зі сцени Львівського органного залу прозвучать колядки та різдвяні пісні різних країн світу.

Серед них такі відомі композиції: Last Christmas, Jingle Bell Rock, Carol of the Bells та інші. У другій частині концерту на слухачів чекає хоровий цикл старих англійських колядок в обробці Бенджаміна Бріттена, що має однойменну з концертом назву «Колядкова церемонія».

16 січня випускник львівської органної резиденції Марк Новакович разом з осопрано Ілоною Борщ виконають особливу програму  «Музика світла» – концерт з духовної музики, наповненої філософськими сенсами та пошуками розради. А 30 січня органіст представить сольну програму із творів Баха, Букстегуде, В’єрна та Янга.

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