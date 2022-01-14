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Лучники Львівщини здобули 8 нагород на чемпіонаті України

Аліса Белей

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З 10 по 13 січня у Сумах тривав чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів. Львівські лучники здобули одну золоту, дві срібні та п’ять бронзових медалей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Так, спортсмени змагалися в особистій та командній першостях. В особистій першості представники Львівщини вибороли:

  • 1 місце серед юніорів/юніорок – Дзвенислава Черник,
  • 3 місце серед юніорів/юніорок – Жанна Наумова;
  • 3 місце серед жінок – Вероніка Марченко;
  • 3 місце серед чоловіків – Олександр Бойко.

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Єдину золоту медаль для Львівщини виборола Дзвенислава Черник (на світлині разом зі своєю тренеркою Марією Гавелко)

У командній першості спортсмени Львівщини здобули:

  • 2 місце – команда жінок;
  • 3 місце – команда чоловіків;
  • 3 місце – команда юніорів;
  • 2 місце – команда юніорок.

Додамо, що участь у змаганнях взяли майже 200 учасників зі всієї України.

Нагадаємо, як писав Львівський портал, єдину золоту медаль для Львівщини виборола 12 січня Дзвенислава Черник, яка стала переможницею змагань серед юніорок.

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Фото: НОК

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