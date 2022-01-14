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Біля Львова жінку майже кілометр несли до «швидкої» через бездоріжжя

Ольга Денисяка

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13 січня у Львівському районі автомобіль «швидкої» не зміг доїхати на виклик до хворої жінки через погану дорогу. На допомогу прийшли рятувальники, вони 800 метрів несли хвору до медиків. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Випадок тарпився в селі Шпильчина Львівського району. Медики поспішали до 72-річної жінки, що потребувала госпіталізації, однак автомобіль застряг на ґрунтовій дорозі.

На підмогу негайно приїхали рятувальники. Вони 800 метрів несли хвору жінку в гамаку до карети швидкої допомоги і пацієнтку врешті госпіталізували.

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«Автомобіль швидкої медичної допомоги не зміг доїхати до пацієнтки близько 800 м через незадовільне дорожнє покриття. Тож пацієнтку вирішили доправити  до автомобіля швидкої. Рятувальники спільно з медиками за допомогою гамака транспортували хвору до карети швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

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