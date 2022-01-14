Біля Бродів позашляховик насмерть збив велосипедиста

На трасі Броди – Червоноград під колесами позашляховика загинув 64-річний велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась у четвер, 13 січня, орієнтовно о 14:45 год. на трасі Броди – Червоноград. Водій позашляховика Mitsubishi Pajero, 48-річний мешканець Золочівщини, рухаючись у напрямку Бродів, збив велосипедиста.

Попередньо відомо, що водій здійснював обгін вантажівки і, не впоравшись із керуванням, на узбіччі зустрічної смуги збив 64-річного велосипедиста, мешканця Рівненської області. Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні.

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Як додають у Нацполіції Львівщини, за цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми з позбавленням водійських права терміном до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.

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