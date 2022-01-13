В офісах Львівської МТГ видаватимуть свідоцтва про шлюб, народження та смерть

Вперше в Україні в офісах громад Львівської МТГ можна отримати свідоцтва про народження, шлюб та смерть. Раніше такі документи видавав лише РАЦС. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів – перший з обласних центрів в Україні отримав дозвіл видавати такі документи.

Від 13 січня отримати свідоцтво про народження, шлюб та смерть можна безпосередньо в Офісах громад. Послугу надають головні спеціалісти або безпосередньо керівники Офісів.

«Працівники мали спеціалізовані навчання та вже отримали відповідні бланки від відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Нові повноваження щодо реєстрації делеговані департаменту міської агломерації. Вперше таку послугу надає орган місцевого самоврядування», – повідомили у департаменті міської агломерації ЛМР.

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Також свідоцтва про народження, шлюб та смерть можна отримати і у відділах РАЦСу.

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