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Український військовий на Донбасі отримав бойову травму

Наталя Дуляба

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Протягом середи, 12 січня, російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушували режим «тиші». Внаслідок обстрілів наш захисник отримав бойову травму. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Противник обстрілював наших захисників у районі Причепилівки і Новозванівки із ручних та станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок дій ворога один український військовослужбовець дістав бойове травмування. Його негайно доставили у шпиталь, стан здоров’я воїна – задовільний.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації», – кажуть у штабі ООС.

Станом на 07:00 год. ранку четверга, 13 січня, на Донбасі тихо.

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