У Жовкві зіткнулися два авто, є постраждала

В аварії у Жовкві, що на Львівщині травмувалась 64-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у середу, 12 січня, орієнтовно о 8:40 год у місті Жовква. Тут зіткнулись автомобілі «Дачія Сандеро» та «Сітроен Джампі», якими керували місцеві жителі, обидва віком 34 роки.

Внаслідок автопригоди постраждала пасажирка автомобіля «Сітроен Джампі» – 64-річна мешканка одного з сіл району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.