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У Львові відновили школу для майбутніх батьків

Ольга Денисяка

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У пологовому клінічному будинку № 1 м. Львова, що на вул. Мечникова, 8, в режимі офлайн відновила роботу «Школа відповідального батьківства». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Усі лекції відбудуться у конференц-залі пологового будинку (2-й поверх). Обов’язковою є попередня реєстрація за телефоном: 0673848474.

Розклад занять:

  • 20 січня, 14:00 год. Тема №1 «Я вагітна і готуюсь до пологів»
  • 27 січня, 14:00 год. Тема №2 «Я іду на пологи»
  • 3 лютого, 14:00 год. Тема №3 «Я народила, що далі?»
  • 10 лютого, 14:00 год. Тема №4 «Догляд за новонародженим»

Відвідувачі мають мати COVID-сертифікат про вакцинацію та пройти термометрію.

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