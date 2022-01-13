Посівання для наймолодших: топ віншувань на Старий Новий рік

Найважливіша традиція свята Старого Нового року та Василія (другого празника різдвяного циклу) є посівання. Посівати у хатах починають 14 січня до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки, повідомляє Львівський портал.

Обсіюють оселі зерном. За народною прикметою, першим в дім цього дня повинен зайти саме чоловік. Першому засівальнику, як правило, приділялася особлива увага, тому зранку хлопці намагалися встати якомога раніше, щоб бути першим.

Всі засівальники отримують грошову винагороду, яку залишають собі або частину віддають на церкву.

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ТОП українських віншуваннь, з якими хлопці ходять посівати на Старий Новий рік

***

А в полі-полі

Сам Господь ходив.

І Мати Божа ризи носила,

Ризи носила, Бога просила:

Уроди Боже жито-пшеницю,

Жито-пшеницю, усяку пашницю.

На щастя, на здоров’я, на Новий рік!

***

Сійся, родися жито, пшениця,

Горох, чечевиця і всяка пашниця.

Внизу корениста, зверху колосиста,

Щоб у Новий рік, було більше, ніж торік,

Щоб всього було доволі і в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

І курчата й поросята.

Сало, м’ясо, яйця й сир,

А в країні милій – мир.

***

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю!

***

Сію, сію, посіваю!

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я та на той Новий рік,

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбинці місяць ясненький,

Щоб на вашому столі був хлібець біленький.

А в тій торбинці яснії зорі,

Щоб вам родило жито у полі.

А в тій торбинці листячко з дуба,

Щоб була здорова родинонька люба!

У тій торбинці вітер-вітрило,

Щоб вам в Новім році добре ся жило!

Щоб господиня цвіла, як весна,

А той пан господар дожив до ста!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю

На щастя, на здоров’я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як торік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця

Коноплі до стелі, а льон по коліна

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сійся-родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повінчувати.

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був у цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

Як відомо, у ніч на 14 січня українці зустрічають Старий Новий рік та готуються вшановувати другий празник різдвяного циклу – святого Василя Великого.

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