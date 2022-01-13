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На Донбасі загинув 23-річний випускник Львівської академії сухопутних військ

Ольга Денисяка

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У зоні бойових дій на Донбасі загинув 23-річний випускник Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного лейтенант Ілля Супрун. Про це у Facebook повідомив очільник академії Павло Ткачук, передає Львівський портал.

10 січня на Донбасі підірвались двоє військових. Воїни отримали несумісні з життям поранення. Один із загиблих виявився 23-річний випускник Академії сухопутних військ Ілля Супрун.

Лейтенант Ілля Супрун лише в 2020 році завершив навчання в Академії сухопутних військ. Він здобув офіцерське звання та фах військового інженера. Опісля проходив службу в одній із бойових бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, брав участь у захисті України від російських загарбників на сході держави.

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«Жахлива звістка із зони ООС…Днями трагічно загинув випускник Національної академії сухопутних військ лейтенант Ілля Супрун. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам полеглого офіцера.Спочивай з миром, воїне», – написав Павло Ткачук.

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