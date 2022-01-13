Якої погоди чекати на Львівщині на Василя

У п’ятницю, 14 січня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду із дощем, снігом та сильним вітром. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в горах – 5-7 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах 0 – 5 градусів тепла.

Вітер західний, 9-14 м/с. Проте місцями пориви на Львівщині сягнуть 17-22 м/с, а подекуди навіть до 25-27 м/с. Хутровини.

Хмарно. Дощ із переходом у сніг. Слабка ожеледь, на дорогах буде ожеледиця.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, бути обережними, переходячи дорогу, а також не ходити попід розлогими деревами й великими рекламними щитами. Водіїв просять дотримуватись швидкісного режиму.

Додамо, що 14 січня віряни вшановують пам’ять святого Василя. Здавна у цей день предки придивлялись до природи: якщо на Василя зранку є туман, то влітку і восени буде гарний урожай. Багато зірок на небі – до ягідного літа. Якщо на Василя тепло і сніг, літо буде теплим і дощовим.

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