Які продукти подорожчали за 2021 рік в Україні?

Впродовж 2021 року ціни на продукти в Україні у середньому зросли на 10,8%. Найбільше подорожчали овочі, зокрема буряк, капуста, цибуля та морква, а також соняшникова олія і цукор. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі статистики.
Торік найбільше серед продуктів подорожчали овочі: буряк – до 13,3 грн/кг (на 147,5% більше), капуста – до 11,6 грн/кг (на 144,3% більше), цибуля – до 12,1 грн/кг (на 136,1% більше) та морква – до 10 грн/кг (на 66,3% більше).
Натомість картопля на 13,7% знизилась у ціні – до 8,8 грн/кг. Також майже на третину подешевшали яблука – до 12,3 грн/кг.
М’ясо також виросло у ціні:
- куряче філе – до 117,1 грн/кг (на 27,7% більше);
- курячі тушки – до 70,8 грн/кг (на 26,6% більше);
- яловичина – до 182, 8 грн/кг (на 26,3% більше);
- свинина – до 123, 8 грн/кг (на 6,8% більше).
Щодо зернових культур, то за рік їхня вартість збільшилась на понад 20%. Гречана крупа здорожчала до 47,8 грн/кг (на 27,6% більше), макаронні вироби з м’яких сортів пшениці – до 24,4 грн/кг (на 20,8% більше); ячмінна крупа – до 15,80 грн/кг (на 21,7% більше), а рис – до 28,74 грн/кг (на 20,1% більше).
Крім того, у 2021 році українці почали платити більше й за низку інших продуктів:
- соняшникова олія – до 61,4 л/кг (на 46% більше);
- цукор – до 27,5 грн/кг (на 31,7% більше);
- хліб житній – до 27,5 грн/кг (на 24,4% більше);
- хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку – до 33,1 грн/кг (на 23,8% більше);
- яйця – до 33, 8 грн/десяток (на 23% більше);
- масло вершкове – до 50,6 грн/200 г (на 13,8% більше);
- сири – до 126 грн/кг (на 13% більше);
- молоко пастеризоване, жирністю до 2,6 – до 28,6 грн/1000 г (на 11,5% більше).
Як писав Львівський портал, за дев’ять місяців 2021 року в Україні подорожчала більшість продуктів, ціни на деякі з них виросли аж на 70-75%. Детальніше про це читайте тут.
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Таблиця – РБК
Ірина Марчук