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З початку року на дорогах Львівщини сталося 250 ДТП

Вероніка Рой

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За 11 днів нового 2022 року на автодорогах Львова та області сталась 251 дорожньо-транспортна пригода, що на 29 менше ніж за аналогічний період минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

З цієї кількості: 31 ДТП – з потерпілими, у яких 4 осіб загинули та 50 осіб були травмовані.

За участю дітей на Львівщині від початку року загалом сталось 9 ДТП. З них 8 – з потерпілими, внаслідок яких були травмовані 9 неповнолітніх.

За участі пішоходів на автодорогах Львівщини від початку року сталось 14 дорожньо-транспортних пригод, у яких 3 осіб загинули, 11 – отримали тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобілів.

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Через нетверезих водіїв сталось 8 автозіткнень – усі без потерпілих.

Найбільш розповсюдженими причинами аварій є: перевищення водіями безпечної швидкості та порушення правил маневрування.

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