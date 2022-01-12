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В горах Львівщини постраждали двоє туристів

Аліса Белей

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На горі Тростян, що неподалік Славського, травмувалися 15-річна лижниця та 54-річний лижник. Рятувальники спустили їх до підніжжя гори та передали медикам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадки сталися у вівторок, 11 січня, на гірськолижних трасах гори Тростян, що є гірською вершиною у масиві Сколівських Бескидів. Тут під час катання травмувалися двоє людей.

15-річна лижниця із Києва не могла самостійно рухатися, бо пошкодила ногу. На допомогу прийшли рятувальники, які спустили дитину до підніжжя гори, де передали медикам для подальшого огляду.

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Ще одну травму отримав 54-річний мешканець Хмельницька, який також пошкодив ногу та не міг самостійно пересуватися. Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передал його медикам.

Мешканців Львівщини та всіх туристів закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку у горах! Під час катання на гірськолижних трасах дотримуйтесь безпечної швидкості, аби мати час для додаткового маневру й уникнути зіткнення.

Не зловживайте спиртними напоями, адже час реакції зменшується в рази, одягайте захисне спорядження та теплий одяг, не з’їжджайте з трас та пам’ятайте, що в місцях масового катання у горах невмілий і недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших.

Нагадаємо, з початку 2021 року на Львівщині надзвичайники врятували 124 туристів-лижників, які травмувалися у горах. Серед них було 27 дітей.

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