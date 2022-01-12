У Личаківському районі Львова не буде води

У четвер, 13 січня, через планові роботи зі заміни аварійного водопроводу діаметром 500 мм, буде припинено подачу води до частини Личаківського району Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», замінюватимуть 330 метрів водогону на ділянці вулиць Керченської та Олександра Олеся. Відтак із 09.00 і до 21.00 год. буде припинено подачу води до частини Личаківського району Львова.

Городян закликають, на час проведення ремонтних робіт і промивки труб, зробити необхідний запас води.

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«Без водопостачання будуть вулиці: К. Левицького (№116, 120, 124, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111), Банаха, Погулянка, Вахнянина, Олеся, Теліги, Азовська, Аральська, Коціловського, Переяславська, Корольова, Родини Крушельницьких, Грицая, Зелена (№95-143), Керченська, Півколо, Жасминова. Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

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