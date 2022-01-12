У Львові частина Личаківського району буде без води

У четвер, 13 січня, через заміну аварійного водопроводу на вул. Керченська – Олеся, 25 низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Так, з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води в Личаківський район за такими вулицями:

Азовська – всі будинки;

Аральська – всі будинки;

Банаха – всі будинки;

Вахнянина – всі будинки;

Грицая – всі будинки;

Жасминова – всі будинки;

Зелена – будинки від № 95 до 143;

Левицького – будинки № 116, 120, 124, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;

Керченська – всі будинки;

Корольова – всі будинки;

Коціловського – всі будинки;

Олеся – всі будинки;

Переяславська – всі будинки;

Півколо – всі будинки;

Погулянка – всі будинки;

Крушельницьких – всі будинки;

Теліги – всі будинки.

«Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів», – кажуть у «Львівводоканалі».

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