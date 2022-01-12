У Львові частина Личаківського району буде без води

У четвер, 13 січня, через заміну аварійного водопроводу на вул. Керченська – Олеся, 25 низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Так, з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води в Личаківський район за такими вулицями:
- Азовська – всі будинки;
- Аральська – всі будинки;
- Банаха – всі будинки;
- Вахнянина – всі будинки;
- Грицая – всі будинки;
- Жасминова – всі будинки;
- Зелена – будинки від № 95 до 143;
- Левицького – будинки № 116, 120, 124, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;
- Керченська – всі будинки;
- Корольова – всі будинки;
- Коціловського – всі будинки;
- Олеся – всі будинки;
- Переяславська – всі будинки;
- Півколо – всі будинки;
- Погулянка – всі будинки;
- Крушельницьких – всі будинки;
- Теліги – всі будинки.
«Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів», – кажуть у «Львівводоканалі».
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Аліса Белей