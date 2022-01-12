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У Львові частина Личаківського району буде без води

Аліса Белей

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У четвер, 13 січня, через заміну аварійного водопроводу на вул. Керченська – Олеся, 25 низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Так, з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води в Личаківський район за такими вулицями:

  • Азовська – всі будинки;
  • Аральська – всі будинки;
  • Банаха – всі будинки;
  • Вахнянина – всі будинки;
  • Грицая – всі будинки;
  • Жасминова – всі будинки;
  • Зелена – будинки від № 95 до 143;
  • Левицького – будинки № 116, 120, 124, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;
  • Керченська – всі будинки;
  • Корольова – всі будинки;
  • Коціловського – всі будинки;
  • Олеся – всі будинки;
  • Переяславська – всі будинки;
  • Півколо – всі будинки;
  • Погулянка – всі будинки;
  • Крушельницьких – всі будинки;
  • Теліги – всі будинки.

«Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів», – кажуть у «Львівводоканалі».

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