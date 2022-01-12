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У Львові відтворили втрачені пам'ятки

Аліса Белей

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У Львові презентували виставку про втрачені споруди міста, які можна побачити за допомогою технологій доповненої реальності. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Охочі зможуть побачити, який вигляд мала львівська Ратуша у XVII ст., відому Краківську браму, усю велич Високого замку на піку своєї могутності, а також побачити як виглядала синагога Золота Роза у минулому столітті.

У рамах цього проєкту біля входу у Ратушу встановили стенди, на яких зображені зруйновані пам’ятки архітектури, відтворені за допомогою технологій доповненої реальності.

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«Людина підходить до руїн пам’ятки, сканує QR-код, завантажує додаток, відкриває платформу доповненої реальності, вибирає «Львів», споруду, біля якої вона є, відкриває камеру – і з’являється споруда в реальному розмірі. Можна гуляти, робити фото, слухати довідкову інформацію», – розповів автор ідеї, засновник стартапу Chameleon Age Ігор Ковалишин.

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Відео: Андрій Андрух

 

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