На розвиток інфраструктури в регіонах Україна витратить 132 мільярди

У 2022 році місцеві громади отримають близько 132 млрд грн на розвиток своєї інфраструктури. На ремонт доріг із держбюджету дадуть майже 67 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

В Кабміні кажуть, що в держбюджеті-2022 передбачили «достатній ресурс», завдяки якому місцеві громади зможуть залучити більше інвестицій і, відповідно, збільшити свої бюджети.

Так, на розвиток інфраструктури у регіонах цьогоріч витратять близько 132 млрд грн. Ще більше 5 млрд грн становитиме Державний фонд регіонального розвитку.

«У 2022 році майже 132 млрд грн буде спрямовано на розвиток інфраструктури у громадах та регіональні проекти. Цьогоріч держава забезпечила громади достатнім ресурсом для більш ефективного розвитку економіки на місцях… Тож це предметний заклик до органів місцевого самоврядування розробляти сміливі та інноваційні проєкти, які допоможуть збільшити місцевий бюджет, створити нові робочі місця та розкрити економічний потенціал», – розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Відтак цьогоріч регіони отримають із держбюджету таку фінансову підтримку:

розвиток дорожньої інфраструктури – 66,8 млрд грн (у тому числі на дороги загального користування місцевого значення, а також на вулиці і дороги комунальної власності – 24,6 млрд грн);

регіональний розвиток – 27,5 млрд грн;

розвиток інфраструктури (соціальне забезпечення, будівництво житла) – 9,6 млрд грн;

розвиток сільських територій – 7,1 млрд грн (у тому числі на підтримку сільгоспвиробників – 4,4 млрд грн);

розвиток у сфері освіти – 6,8 млрд грн;

розвиток у сфері охорони здоров’я – 5,4 млрд грн;

інші напрями розвитку територій (у тому числі ЦНАПи) – 3,3 млрд грн

розвиток транспортної інфраструктури – 2,5 млрд грн;

розвиток у сфері культури – 1,9 млрд грн;

розвиток спортивної інфраструктури – 0,9 млрд грн.

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