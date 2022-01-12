ОСТАННІ НОВИНИ

На хабарі погорів посадовець Пустомитівської міськради: узаконював нерухомість

Наталя Дуляба

|

На Львівщині на хабарі затримали посадовця Пустомитівської міськради. Чиновник отримав 1000 доларів за узаконення нерухомості. Про це повідомляє Львівський портал.

Першою про затримання хабарника повідомила обласна прокуратура. Проте правоохоронці не розкрили жодних деталей щодо особи затриманого. Відомо лише, що йдеться про начальника одного із відділів міської ради у Львівській області.

За версією слідства, чиновник організував протиправну схему заробітку на узаконенні нерухомості. Він вимагав і отримував хабарі за сприяння у виготовленні й погодженні документації на введення об’єктів нерухомості в експлуатацію.

Реклама партнерів

Затримали посадовця під час передачі 1000 доларів неправомірної грошової винагороди. Кошти у нього вилучили.

Згодом у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України уточнили, що йдеться про начальника одного з відділів Пустомитівської міської ради.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ. Зараз вирішується питання про оголошення фігуранту справи підозри, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

Також правоохоронці перевіряють причетність до «схеми» інших працівників міської ради.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів