На хабарі погорів посадовець Пустомитівської міськради: узаконював нерухомість

На Львівщині на хабарі затримали посадовця Пустомитівської міськради. Чиновник отримав 1000 доларів за узаконення нерухомості. Про це повідомляє Львівський портал.

Першою про затримання хабарника повідомила обласна прокуратура. Проте правоохоронці не розкрили жодних деталей щодо особи затриманого. Відомо лише, що йдеться про начальника одного із відділів міської ради у Львівській області.

За версією слідства, чиновник організував протиправну схему заробітку на узаконенні нерухомості. Він вимагав і отримував хабарі за сприяння у виготовленні й погодженні документації на введення об’єктів нерухомості в експлуатацію.

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Затримали посадовця під час передачі 1000 доларів неправомірної грошової винагороди. Кошти у нього вилучили.

Згодом у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України уточнили, що йдеться про начальника одного з відділів Пустомитівської міської ради.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ. Зараз вирішується питання про оголошення фігуранту справи підозри, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

Також правоохоронці перевіряють причетність до «схеми» інших працівників міської ради.

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