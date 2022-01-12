Львівські орієнтувальники здобули 10 медалей на чемпіонаті України

Неподалік міста Олешки, що на Херсонщині відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування. На цих національних змаганнях орієнтувальники з Львівщини здобули 10 медалей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Цими днями у місті Олешки, що на Херсонщині провели чемпіонат України зі спортивного орієнтування, етапи Кубка України та всеукраїнські змагання з орієнтування бігом III-IV рангу. У змаганнях взяло участь 300 спортсменів.

Найбільше медалей спортсмени Львівщини вибороли на короткій дистанції. Чемпіонами у віковій групі до 18 років стали Єлизавета Остапенко серед жінок та Юрій Скворцов серед чоловіків.

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Серед юніорів віцечемпіоном став Ігор Кражев, а серед дорослих бронзу виборола Олена Бабич. На довгій дистанції серед спортсменів до 18 років золото також вибороли Єлизавета Остапенко та Юрій Скворцов.

Срібним призером серед юніорів також став Ігор Кражев. Такі ж результати Єлизавета, Юрій та Ігор продемонстрували та на середній дистанції.