Ігор Калинець став народним поетом України

Ігор Калинець отримав почесну відзнаку«Народний поет України» за 2022 рік. Нагороду отримують поети, відомі своєю визначною творчістю та подвижницькою діяльністю для України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Нагороду заснувала Міжнародна літературно-мистецька Академія України два роки тому. Нагороджені отримують диплом і орден Почесної відзнаки «Народний поет України».

У попередні роки відзначені були Дмитро Павличко, Василь Симоненко, Володимир Івасюк, Василь Голобородько, Павло Мовчан, Іван Драч, Андрій Демиденко, Степан Пушик, Рауль Чілачава, Ігор Павлюк, Тетяна та Сергій Дзюби, Ярослав Савчин.

Реклама партнерів

Нагородження Почесною відзнакою «Народний поет України» відбуватиметься поетапно – протягом року. У 2022-му міжнародне журі планує відзначити чотирьох лауреатів. Першим з яких став став видатний український поет і прозаїк, політв’язень, борець за незалежну Україну, почесний доктор Львівського національного університету ім. Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ігор Калинець.

Довідково:

Ігор Миронович Калинець – видатний поет і прозаїк, один із натхненників і активних учасників руху шістдесятників. Автор самвидаву. Живе і працює у Львові. Почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка.

У січні 1972, в період масових арештів в Україні, була заарештована дружина Ігоря Калинця — Ірина Стасів-Калинець. Поет став поводитися все більш викликаюче, демонструючи властям готовність до кінця захищати права незаконно заарештованих, особливо своєї дружини. 11 серпня 1972 заарештовано й самого поета, після чого КДБ намагався схилити його до співпраці або прилюдного каяття, пообіцявши за це звільнити дружину і дати спокій йому.

За свою громадянську позицію 1972 року Ігор Калинець отримав шість років суворих таборів і три роки заслання, які відбув на Північному Уралі та в Забайкаллі. В ув’язненні поет працював токарем і кочегаром. На волю вийшов 1981 року, а реабілітували Ігоря Калинця лише 1990. Після повернення із заслання був редактором журналу львівського обласного відділу Фонду культури.

З 1987 починає відігравати провідну роль у пробудженні вільного культурного і громадського життя Львова. Він і його дружина організовують масові акції пам’яті забороненого за комуністичного режиму видатного поета Богдана-Ігоря Антонича, а також пам’яті композитора Василя Барвінського, в’язня сталінських таборів. Бере участь у виданні неофіційного культурологічного журналу «Євшан-зілля» та у створенні Товариства української мови імені Т.Шевченка

Займається поет і перекладами художньої літератури, зокрема з польської мови. За визначні заслуги в утвердженні національної ідеї, широку пропаганду українського слова 2005 року Ігореві Калинцю було присвоєно звання почесного громадянина Львова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.