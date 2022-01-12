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До 10 років тюрми «світить» наркозбувачу зі Стрия

Вероніка Рой

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У Стрию поліцейські затримали наркозбувача, який розповсюджував «амфетамін» та «канабіс» мешканцям району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, 30-річний житель міста Стрий збував наркотичні речовини мешканцям району. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем його проживання, правоохоронці виявили та вилучили «амфетамін» та «канабіс», а також пристрої для вживання психотропних та наркотичних речовин та інші речові докази.

Усе вилучене скероване на експертне дослідження.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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