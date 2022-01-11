З лютого правоохоронцям обіцяють підвищити зарплати

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що вже з лютого правоохоронцям підвищать зарплати. Лише на заробітні плати Нацполіції виділили 1 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами міністра, в бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення зарплат, а доплати відбувались точково, за рахунок так званого Covid-фонду. На 2022 рік в Законі про держбюджет на це передбачили додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділили 1 млрд грн.

Окрім того, президент доручив збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого. Мова йде не тільки про поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

«Кошти для такого підвищення заробітних плат нам вдалось отримати завдяки спецоперації «Акциз». Її за моїм дорученням розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн», – заявив Монастирський.

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Окрім того, він зауважив що з лютого відновлять право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Зазначимо, нещодавно мережею почала ширитися інформація про звільнення через невдоволення умовами праці правоохоронців у низці населених пунктів України. Однак офіційно такі дані заперечували.

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