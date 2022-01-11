У Львові п’яний чоловік побив матір, а потім напав на поліцейського

У Львові 36-річний чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту побив власну матір. Згодом домашній дебошир напав на патрульного, який приїхав на виклик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

10 січня близько 14:00 год. поліцейські отримали повідомлення про домашнє насильство у квартирі одного з будинків на вулиці Чигиринській у Львові. На місце події прибули правоохоронці. Вони встановили, що 36-річний мешканець квартири, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив конфлікт та насильство щодо своєї матері.

Під час встановлення обставин події чоловік поводився неадекватно та агресивно, не реагував на зауваження поліцейських. Також він несподівано напав на одного з поліцейських та наніс йому тілесні ушкодження.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Проводиться досудове розслідування.

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