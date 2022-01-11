У горах на Львівщині врятували 15-річного лижника

На горі Кремінь, що неподалік Славського, травмувався 15-річний лижник. Дитину з травмованою головою та ногою спустили рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у понеділок, 10 січня, на гірськолижній трасі «Політехнік». Тут під час катання травмувався 15-річний лижник із Києва. Хлопець не міг самостійно рухатися, бо пошкодив ліву ногу та голову. На допомогу прийшли рятувальники, які спустили дитину до підніжжя гори, де передали медикам для подальшого огляду.

Мешканців Львівщини та всіх туристів закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку у горах! Під час катання на гірськолижних трасах дотримуйтесь безпечної швидкості, аби мати час для додаткового маневру й уникнути зіткнення.

Не зловживайте спиртними напоями, адже час реакції зменшується в рази, одягайте захисне спорядження та теплий одяг, не з’їжджайте з трас та пам’ятайте, що в місцях масового катання у горах невмілий і недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших.

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Нагадаємо, з початку 2021 року на Львівщині надзвичайники врятували 124 туристів-лижників, які травмувалися у горах. Серед них було 27 дітей.

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