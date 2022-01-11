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МОН оприлюднило розклад вступних іспитів на магістратуру

Вероніка Рой

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Визначено дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності, а також єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Єдиний вступний іспит на магістратуру передбачений для спеціальностей «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини».

Реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року (18:00). Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня.

Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту. Дати проведення предметних тестів:

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  • економіка та міжнародна економіка – 24 червня;
  • право та міжнародне право – 24 червня;
  • облік і фінанси – 29 червня;
  • політологія та міжнародні відносини – 29 червня;
  • психологія та соціологія – 29 червня;
  • управління та адміністрування – 1 липня.

Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного предметного тесту, а тести проводитимуться в один день, то під час реєстрації вони оберуть, який складатимуть в основну, а який у додаткову сесію.

Спеціально організована сесія ЄВІ для вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ, але бажають повторно скласти іспит або не зареєструвалися для участі в основній сесії, відбудеться 10 вересня. Реєстрація розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня. Сесія проводиться за кошти фізичних осіб.

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