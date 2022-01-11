ОСТАННІ НОВИНИ

Через пожежу на Сихові до лікарні потрапили троє людей

Наталя Дуляба

|

Під час пожежі у багатоповерхівці на Сихові димом отруїлися троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

У ніч на вівторок, 11 січня, у багатоповерхівці на вул. Кос-Анатольського, 22 спалахнула пожежа. Займання сталось орієнтовно о 02:25 год. у квартирі на десятому поверсі.

Як додають у ДСНС Львівщини, в цей час всередині помешкання зачиненими були троє людей. Коли на місце прибули рятувальники, чоловік кликав на допомогу із балкона.

Реклама партнерів

Вогнеборці відчинили двері за допомогою спецобладнання. Із охопленої димом квартири евакуювали мешканців: 66-річного власника, 70-річну жінку та чоловіка віком 34 роки. Їх із отруєнням продуктами горіння госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Стан потерпілих – середньої важкості.

Ліквідувати пожежу вдалося силами 17 надзвичайників. На це пішло пів години. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення займання та всі обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів