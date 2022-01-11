Через пожежу на Сихові до лікарні потрапили троє людей

Під час пожежі у багатоповерхівці на Сихові димом отруїлися троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

У ніч на вівторок, 11 січня, у багатоповерхівці на вул. Кос-Анатольського, 22 спалахнула пожежа. Займання сталось орієнтовно о 02:25 год. у квартирі на десятому поверсі.

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Як додають у ДСНС Львівщини, в цей час всередині помешкання зачиненими були троє людей. Коли на місце прибули рятувальники, чоловік кликав на допомогу із балкона.

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Вогнеборці відчинили двері за допомогою спецобладнання. Із охопленої димом квартири евакуювали мешканців: 66-річного власника, 70-річну жінку та чоловіка віком 34 роки. Їх із отруєнням продуктами горіння госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Стан потерпілих – середньої важкості.

Ліквідувати пожежу вдалося силами 17 надзвичайників. На це пішло пів години. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення займання та всі обставини події встановлюються.

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