У Львові збиратимуть кошти на реанімобіль для передчасно народжених дітей

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі організовують благодійний аукціон для того, щоб придбати сучасний реанімобіль для передчасно народжених малюків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця медзакладу Марія Малачинська.

У п’ятницю, 28 січня, у конференц-залі перинатального центру, що на вул. Джорджа Вашингтона, 6 у Львові, організовують благодійний аукціон творів мистецтва. Тут можна буде придбати картину, а отримані кошти лікарня спрямує на купівлю сучасного реанімаційного автомобіля, якого досі не має. Його вартість становить близько 5 млн грн.

«Поява нового життя – найбільше диво у світі. Комусь це диво дається легко. Але частині новонароджених випадає зі старту долати перешкоди на життєвому шляху. Біля них завжди помічники-медики. Для доставки немовлят із далеких важкодоступних куточків існують спеціальні реанімобілі. В цих авто малеча подорожує до місця призначення в умовах, максимально наближених до лона матері. У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі такої машини поки немає», – відзначила Марія Маланчинська.

Найближчим часом у перинатальному центрі відкриють реєстрацію на аукціон та оголосять лоти.

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Відомо, що для передчасно народжених малюків найважливішою є перша година життя, її медики ще називають «золотою». За цей час дитині слід надати не лише необхідну медичну допомогу, а й забезпечити умови, максимально наближені до внутрішньоутробних.

Реанімобілі для передчасно народжених дітей укомплектовані медобладнанням та технікою, яка потрібна при транспортуванні малечі до лікарні.

Нагадаємо, перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, торік у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

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