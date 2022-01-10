У Львові запустили гід мистецькими просторами міста

Асоціація галеристів у Львові створила гід мистецькими просторами міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Гіду включає: сайт з інтерактивною картою, переліком найактуальніших виставок та найцікавіших локацій і брошуру-мапу, яку можна отримати безкоштовно у більшості артлокацій Львова або ж завантажити на сайті гіду.

«Lviv Art Guide – це двомовний артгід, створений як для локальної та міжнародної аудиторії шанувальників мистецтва, а також для професіоналів: колекціонерів, кураторів, галеристів. Ми взяли за приклад західний досвід колег та реалізували його у нас, у Львові», – каже Марта Троцюк, засновниця Gallery 101 та голова Асоціації галеристів.

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Інформація на сайті оновлюється кілька разів на тиждень, брошура – раз на квартал. Для реалізації проєкту були залучені власні кошти мистецьких просторів. П’яту частину суми профінансувало місто, решту, підтримуючи цю ініціативу та усвідомлюючи необхідність подолання певного мистецького інформаційного вакууму і стимулювання мистецького туризму, вклали самі локації.

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«На сьогодні особливо цінними вважаю ініціативи, які робляться спільними зусиллями професійних груп. Тому Lviv Art Guide – це не тільки корисна для мешканців і туристів справа, а ще об’єднуючий фактор для тих інституцій і дієвців, які займаються мистецькими проєктами. Хочеться побажати сталості проєкту і реалізації нових спільних ініціатив Асоціації галеристів», – зазначив Павло Гудімов, керівник артцентру «Я Галерея».

Мапу-брошуру можна завантажити тут. Сайт гіду – за цим посиланням.

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