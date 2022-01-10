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У Львові призначили нового керівника управління інвестицій

Аліса Белей

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У понеділок, 10 січня, стало відомо, що Андрій Павлів, який до сьогодні очолював ЛКП «Львівське конференц-бюро», стане керівником управління інвестицій та проєктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Натомість Роман Старецький, який до цього очолював управління, з позиції керівника переходить на посаду радника міського голови з питань інвестиційної політики.

За інформацією Варіантів, Андрій Павлів очолив ЛКП «Львівське конференц-бюро» у 2018 році, до цього з 2014 року він був заступником директора з маркетингу цього комунального підприємства.

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У 2010-2012 роках працював провідним менеджером з маркетингу подій ЛКП «Агенція з підготовки Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012», а до цього працював менеджером у філії ВАТ КБ «Надра».

Згідно із його декларацією про доходи за 2021 рік, Павлів торік заробив 580 472 грн зарплати, а його дружина – 699 412 грн від зайняття підприємницькою діяльністю та ще 81 500 грн становила зарплата.

Павлів з 2020 року має квартиру, паркомісце і нежитлову будівлю у Львові, а його дружина є співвласницею однієї квартири у Львові та придбала ще одне житло у будинку, який ще не здали в експлуатацію. Минулого року Андрій Павлів придбав за 209 674 грн автівку Peugeot 308.

Додамо, у квітні 2017 року на сесії Львівської міської ради депутати погодили перейменування ЛКП «Агенція з підготовки подій» в ЛКП «Львівське конференц-бюро» (займається організацією подій та фестивалів у місті) та збільшення статутного капіталу цього підприємства.

До Павліва комунальне підприємство очолювала Ліна Остапчук.

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Фото: ЛМР

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