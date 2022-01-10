У Львові під час руху загорівся автомобіль

Ввечері 9 січня під час руху вулицею Розточчя у Шевченківському районі Львова загорівся автомобіль «Таврія». Під час пожежі ніхто не постраждав, лише пошкодився моторний відсік авто. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Автомобіль загорівся о 19:55 год. на вулиці Розточя у Львові. На місце негайно приїхали пожежники. Як з’ясувалось, автомобіль загорівся під час руху. Вже о 20:10 год. рятувальники загасили вогонь.

Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля. До ліквідації пожежі залучили 5 пожежників а одну спецмашину.

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