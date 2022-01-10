Судитимуть львів’янина, який намагався дати поліцейським хабара за дружину

У Львові судитимуть 22-річного чоловіка, який намагався дати поліцейським дві тисячі гривень, аби його дружину не притягували до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що обвинувачений у поліцейській станції Франківського району запропонував поліцейським дві тисячі гривень хабара. Грошима чоловік намагався відкупити дружину від адміністративної відповідальності. Яке саме правопорушення вчинила жінка, обвинуваченого в прокуратурі не повідомляють.

22-річного львів’янина обвинувачують у пропозиції та наданні працівникам поліції неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України). До суд вже скерували обвинувальний акт. Якщо вину доведуть, то чоловікові загрожує штраф або до чотирьох років за ґратами .

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів