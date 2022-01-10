ОСТАННІ НОВИНИ

Судитимуть львів’янина, який намагався дати поліцейським хабара за дружину

Ольга Денисяка

|

У Львові судитимуть 22-річного чоловіка, який намагався дати поліцейським дві тисячі гривень, аби його дружину не притягували до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що обвинувачений у поліцейській станції Франківського району запропонував поліцейським дві тисячі гривень хабара. Грошима чоловік намагався відкупити дружину від адміністративної відповідальності. Яке саме правопорушення вчинила жінка, обвинуваченого в прокуратурі не повідомляють.

22-річного львів’янина обвинувачують у пропозиції та наданні працівникам поліції неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 КК України). До суд вже скерували обвинувальний акт. Якщо вину доведуть, то чоловікові загрожує штраф або до чотирьох років за ґратами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів