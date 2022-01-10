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Під час благодійного концерту у Львові збиратимуть кошти на лікування онкохворої жінки

Вероніка Рой

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16 січня у Львівській національній філармонії проведуть Великий симфонічний благодійний концерт «Світло Різдва», під час якого збиратимуть кошти для лікування онкозахворювання у молодої жінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Серед учасників концерту – Соломія Чубай, гурт «ShockolaD» та Юлія Швед, «Electric Avenue», гурт «Band.it» та оркестр «INSO-LVIV».

Основна мета заходу – зібрати кошти на лікування Діни Рудик, у якої діагностували карциному яйника. Медики вже видалили пухлину жінці, проте наразі вона бореться з обширним метастазуванням.

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«Різдво – час див, час, коли всі збираються великою дружньою родиною і все навколо наповнюється теплом і підтримкою, любов’ю та добром. Ми кличемо вас, друзі, 16 січня до спільного різдвяного вечора, до спільної коляди, різдвяної музики, світових та українських пісень і колядок. Цей вечір  буде вечором добрих справ. У нашого друга Тома Луголообі важко хвора дружина, мама його маленького сина – Діна Радик, яка страждає від онкозахворювання. Попри те, що пухлина (карцинома яйника класу high grade) була видалена, на жаль, зараз жінка бореться з обширним метастазуванням. І ми, музиканти, дуже хочемо допомогти цій родині зібрати кошти на дороговартісне лікування. На Різдво завжди стаються ДИВА, запрошуємо вас разом з нами зробити маленьке Різдвяне диво», – запрошують організатори та артисти.

Початок заходу о 19:00. Квитки можна придбати за посиланням.

Картка для допомоги: 5168745019168548 – Діна Радик

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Фото: ЛОДА

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