На Львівщині викрили митника, який допомагав контрабандистам

Працівники ДБР Львова повідомили про підозру інспектору митного поста «Рава-Руська», який зловживаючи службовим становищем, пропустив на територію України товари без сплати митних платежів. Про це Львівському порталу повідомили в ДБР.

Як встановили правоохоронці, інспектор митниці у системі митного оформлення вказав, що вантажу у машині немає. Посадовець завантажив до картки митного оформлення попередньо заготовлену фотографію порожнього вантажного відсіку мікроавтобуса.

Таким чином він допоміг перевізнику, який ухилився від сплати митних платежів на понад 121 тисячу гривень. Посадовцю митниці вручили підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 ККУ).

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Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Також перевіряється причетність до вказаного злочину інших працівників митної та прикордонної служб.

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