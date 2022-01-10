Чому не можна поєднувати ліки з алкоголем: пояснення медиків

Під час прийому ліків не варто вживати спиртне. Медики кажуть, що навіть один келих ігристого може згубно вплинути на організм, тому рекомендують утриматися від будь-яких алкогольних напоїв при медикаментозному лікуванні. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

Наслідки від поєднання ліків із навіть невеликою дозою алкоголю можуть бути різними. Спиртне може вплинути на препарат і змінити його дію, а може бути й навпаки, що ліки змінять звичну дію алкоголю на організм.

«Алкоголь і ліки несумісні. Це аксіома, яку слід пам’ятати завжди, якщо приймаєте якісь препарати. А особливо під час свят, щоб не зашкодити собі начебто безневинним келихом ігристого», – наголошують медики.

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Алкоголь може порушити всмоктування ліків у травному тракті, тож вони стають менш ефективними. Або навпаки – підвищує біодоступність препарату, і концентрація медикаментів у крові зросте до токсичного рівня.

Крім того, вживання алкоголю може погіршити побічні ефекти ліків або навіть викликати нові симптоми. Це найбільш актуально для препаратів, які викликають сонливість. Наприклад, суміш опіатів та алкоголю може призвести до зупинки дихання і є частою причиною смерті.

Водночас важливо пам’ятати: навіть якщо в інструкції не вказано, що препарат не можна змішувати з алкоголем, це не означає, що така суміш безпечна.

Більше того, змішування алкоголю з ліками загрожує серйозними ускладненнями для людей із хворобами серця чи гіпертонією.

Які можуть бути наслідки змішування ліків та алкоголю:

зміна артеріального тиску;

зміни в настрої та поведінці;

запаморочення;

головний біль;

погана координація;

нудота і блювота.

У деяких випадках змішування може призвести до передозування або отруєння алкоголем, що є небезпечним для життя.

Є сотні препаратів, які не можна вживати разом з алкоголем, серед них – ліки від алергії, симптомів застуди і грипу, ангіни, кашлю, тривожності, епілепсії, нудоти. Також до цього переліку належать антибіотики, антидепресанти, ліки від артриту, холестерину, для розрідження крові, для лікування діабету, печії, гіпертензії, м’язові релаксанти, препарати для простати, опіоїди, снодійне.

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