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Біля Львова патрульні оштрафували п’яного пішохода

Вероніка Рой

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У понеділок вночі, 10 січня, патрульні оштрафували 46-річного пішохода, який раптово вийшов на трасу Львів-Краковець у селі Підрясне. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Вночі патрульні побачили, як в селі Підрясне, що на автодорозі Львів-Краковець, невідомий різко вийшов на проїзну частину перед транспортним засобом, який наближався.

Поліцейські зупинилися, аби поспілкуватися з порушником. У 46-річного чоловіка виявили ознаки алкосп’яніння. Екіпаж виніс на нього постанову за порушення ПДР пішоходом у стані сп’яніння. Штраф — 680 гривень.

Аби громадянин не накоїв біди у такому стані, патрульні доставили його додому.

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Патрульні додають, що у 2021 році на Львівщині зареєстрували 640 ДТП за участю пішоходів. З них – 608 із постраждалими. В цих автопригодах травмувалося 557 осіб і 86 людей загинуло.

«У 8 випадках пішохід був нетверезий. З цих автопригод – 7 з потерпілими, в яких травмувалося 6 пішоходів і 1 – загинув. Шановні учасники дорожнього руху, поважайте одне одного на дорозі і дотримуйтесь ПДР», – додають патрульні.

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