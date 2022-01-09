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В горах Львівщини постраждали четверо туристів

Ольга Денисяка

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У суботу, 8 січня, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу чотирьом травмованим туристам-лижникам. Серед постраждалих був семирічних хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, зокрема, на лижних трасах гори Високий Верх надали допомогу двом киянинам віком 47 та 31 рік. На лижній трасі гори Тростян отримали травми семирічний хлопчик з Києва та 43-річна жінка з Червнонограду на Львіщвині. Всі лижники травмували ноги.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

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