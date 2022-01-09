В Академії сухопутних військ підготували 12 тисяч артилеристів

В навчальному артилерійському полку 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підготували понад 12 тисяч фахівців артилерії за різним напрямками. Навчальний полк створили наприкінці 2017 року, а в кінці 2021 року на його базі відкрили Школу самохідної артилерії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Так, за чотири роки в навчальному полку підготували понад 12 000 фахівців артилерії за різними напрямками, зокрема протитанкістів і операторів ПТРК «Джавелін», яких так боїться наш ворог. Тут також пройшли навчання понад 5000 резервістів

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків командира навчального артилерійського полку підполковник Роман Забава, на початках свого існування до складу частини увійшли чотири навчальні дивізіони за напрямками: артилерійська розвідка, самохідна артилерія, реактивна артилерія і протитанкова, причіпна артилерія та міномети. А також дивізіон забезпечення навчального процесу та підрозділи забезпечення.

Реклама партнерів

«За час існування полку було створено чотири школи: протитанкової артилерії, причіпної артилерії, мінометної школи та «новоспечена» – Школа самохідної артилерії. Особливої уваги заслуговує школа протитанкової артилерії, яка готує спеціалістів як старіших систем «Конкурс» та «Штурм», так і ПТРК «Стугна», «Корсар» і, навіть, «Джавелін», – розповів підполковник Роман Забава.

Виконувач обов’язків заступника командира полку з навчальної частини підполковник Микола Ханас зазначив, що курсантів готували також американські військові. Торік у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки випускники Школи протитанкової артилерії здійснили практичні стрільби з ПТРК «Джавелін».

«У підготовці українських військовослужбовців брали активну участь наші американські колеги з «Багатонаціональної групи з підготовки –Україна». Вони й були в ролі консультантів під час цих практичних тренувально-бойових пусків FGM-148 Javelin. Ціль була встановлена на відстані 1900 метрів за максимальної дальності ураження цього комплексу 2500 метрів. І курсанти нашої Школи показали максимальний результат. Ціль була уражена з першого пострілу», – зауважив Микола Ханас.

За чотири роки існування полку тут підготували не лише понад 12 000 військовослужбовців у вищезгаданих дивізіонах та школах, а й пройшли навчання більше ніж 5000 осіб оперативного резерву 1-ї та 2-ї черги. Наприкінці минулого року для потреб частини здали три нові казарми

«На початках для проживання постійного інструкторсько-викладацького складу з числа сержантів та солдатів у нас було дві казарми поліпшеного типу. До 2020 року для розміщення строковиків дивізіону забезпечення навчального процесу та проживання особового складу, який проходить у нас підготовку за фахом, було збудовано три казарми – на 300 осіб кожна. А наприкінці минулого року здано в експлуатацію ще три казарми, теж на 300 осіб кожна, для проживання змінного складу», – розповів підполковник Роман Забава.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.