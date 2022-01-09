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«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експресу» до Славського

Ольга Денисяка

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«Укрзалізниця» призначила додаткові дати курсування «Лижного експресу» Київ – Славське. Потяг додатково курсуватиме 10 та 16 січня. Про це Львівському порталу повідомили в перевізника.

Поїзд №745/746 Київ – Славське вирушатиме з Києва о 06:02 год. та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54 год. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 год. і прибуватиме до Києва о 23:50 год.

На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Нагадаємо, «Лижний експрес» Київ — Славське запустили 15 грудня 2020 року. За новорічно-різдвяний період минулого сезону експрес перевіз 26 тисяч пасажирів.

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