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На трасі Київ – Чоп закарпатець погрожував водієві та пасажирці пістолетом

Ольга Денисяка

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У суботу, 9 січня, на дорозі Київ – Чоп в Кам’янка-Бузькому районі між водіями автомобілів виник конфлікт. Під час сварки 45-річний закарпатець погрожував пістолетом водієві іншого авто та його пасажирці. Про це йдеться в Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Близько 10:00 год. патрульні отримали виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством на трасі біля села Великосілки Кам’янка-Бузького району Львівщини.

Заявниця повідомила, що у них виник конфлікт на дорозі з водієм автомобіля Audi A6. Останній погрожував їм предметом схожим на пістолет.

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Патрульні негайно вирушили на пошуки цього керманича. Згаданий автомобіль зупинили орієнтовно через 10 кілометрів, в напрямку Львова. У 45-річного мешканця Закарпатської області виявили предмет схожий на вогнепальну зброю. Він не змін надати чітких пояснень щодо події.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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