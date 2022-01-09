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На об’їзній Львова сталась смертельна ДТП: рух ускладнений

Ольга Денисяка

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Зранку 9 січня біля села Бережани на об’їзній дорозі Львова сталась смертельна ДТП. Наразі рух цією ділянкою дороги є ускладненим. Про це йдеться в Телеграм-каналі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні поліцейські попереджають про ускладнений рух ділянкою дороги, де сталась аварія.

«Увага! Можливе ускладнення в русі через ДТП з потерпілими на об’їзній Львова, біля села Бережани. Попередньо, одна людина загинула. Будьте обережні на дорозі», – йдеться в повідомленні.

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Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила Львівському порталу, що зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat та Renault Laguna. Вналідок ДТП загиув 62-річний водій Volkswagen Passat.

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