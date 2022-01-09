ОСТАННІ НОВИНИ

Львовом колядує вертеп курсантів Академії сухопутних військ

Ольга Денисяка

|

Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виступають з вертепом у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Вперше заспівав курсантський вертеп Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у своєму храмі Архистратига Михаїла 7 січня.

«Застеляйте столи, та все килимами, радуйся! Ой, радуйся, земле Син Божий народився! Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся! Ой, радуйся, земле Син Божий народився!» – заспівали курсанти.

Реклама партнерів

«Славімо Його!» – дружно відповідали товариші по службі, офіцери та викладачі, які зранку взяли участь у святочній літургії на честь одного з найбільш шанованих свят у християн – Різдва Христового.

Службу Божу проводив отець Андрій, а після закінчення Богослужіння він і представив «новоспечений» курсантський вертеп, який мав прем’єру. Бурхливі оплески після багатьох колядок довгий час не вщухали в стінах храму, а гра його акторів, стилізоване вбрання, сценічні мініатюри – не залишили поза увагою десятки камер смартфонів.

Курсантський вертеп Національної академії продовжить свої виступи, зокрема в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів