Львовом колядує вертеп курсантів Академії сухопутних військ

Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виступають з вертепом у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Вперше заспівав курсантський вертеп Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у своєму храмі Архистратига Михаїла 7 січня.

«Застеляйте столи, та все килимами, радуйся! Ой, радуйся, земле Син Божий народився! Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся! Ой, радуйся, земле Син Божий народився!» – заспівали курсанти.

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«Славімо Його!» – дружно відповідали товариші по службі, офіцери та викладачі, які зранку взяли участь у святочній літургії на честь одного з найбільш шанованих свят у християн – Різдва Христового.

Службу Божу проводив отець Андрій, а після закінчення Богослужіння він і представив «новоспечений» курсантський вертеп, який мав прем’єру. Бурхливі оплески після багатьох колядок довгий час не вщухали в стінах храму, а гра його акторів, стилізоване вбрання, сценічні мініатюри – не залишили поза увагою десятки камер смартфонів.

Курсантський вертеп Національної академії продовжить свої виступи, зокрема в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

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